Skimeisterschaft sorgt in Velden für sportliche Hochstimmung

Ein rundum gelungener Skitag: Bei der Gemeindemeisterschaft der Skizunft Velden am 3. Februar 2026 zeigten 70 Starter ihr Können auf der „Veldener Streif“.

Rund 70 Teilnehmende nahmen die sportliche Herausforderung an. Den Titel der Skizunftmeister sicherten sich Stefanie Huainig und Manfred Rainer. Als Gemeindemeister gingen Patrizia Koffu und Stefan Samitz hervor. Obmann Gerhard Kopeinig zeigte sich gemeinsam mit seinen Stellvertretern Elisabeth Mörtl und Johannes Vouk zufrieden mit dem Ablauf des Rennens. Auch die Gemeindevorstände Margit Heissenberger, Markus Kuntaritsch und Michael Ramusch freuten sich über den erfolgreichen Renntag.