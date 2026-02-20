VSV feiert wichtigen Auswärtssieg in Salzburg

Ein richtungsweisendes Duell wartete am Freitagabend, um 19.15 Uhr, auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Sie gastierten in der Eisarena beim EC Red Bull Salzburg, dem vierfachen Serienmeister der win2day ICE Hockey League. Dieser holte bereits in den ersten Minuten zum Schlag aus. Peter Schneider landete den ersten Treffer des Abends, wenig später erhöte Nash Nienhuis auf 2:0. Doch die Draustädter antworteten prompt – Joël Teasdale verkürzte für den VSV auf 2:1.

Hochspannung in Salzburg

Im zweiten Drittel blieb die Partie zunächst offen, bis Michael Raffl den alten Zwei-Tore-Vorsprung für die Mozartstädter wiederherstellte. Die Adler ließen sich davon allerdings nicht unterkriegen. Adam Helewka traf in der 45. Minute zum 3:2, kurz darauf sorgte Kevin Hancock für den Ausgleich. Das Spiel ging damit in eine hart umkämpfte Verlängerung über, welche torlos endete. Erst beim Penalty-Schießen fiel die Entscheidung. Das Match endete mit einem Sieg für den VSV.