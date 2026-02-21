Tierbestattung Villach lädt zum Tag der offenen Tür

Mit der Tierbestattung Villach hat vor Kurzem der erste Abschiedsort für verstorbene Haustiere in der Draustadt eröffnet. Am 12. März laden die Gründer zum Tag der offenen Tür.

Erst vergangene Woche eröffneten Katharina Hausmann und Kai Wiekhusen die Tierbestattung in der Klagenfurter Straße in Villach. Am 12. März laden sie von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür. Zuerst wird die Tierbestattung Villach vorgestellt, es folgt eine Vorstellung des Tierkrematoriums Lebring. Bei der Veranstaltung wird es ein Buffet zugunsten des Tierheims Villach geben.

„Emotionaler Ausnahmezustand“ führte zu Gründung

Zur Gründung der ersten Tierbestattung in Villach kam es aus persönlichen Gründen. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärte Hausmann, dass sie sich nach dem Tod ihrer Hündin Leni im Dezember 2025 im „emotionalen Ausnahmezustand“ befunden habe, wobei ihr „jeder Schritt zu anstrengend“ gewesen sei. In dieser schweren Zeit fiel ihr auf, dass es in Villach gar keine Tierbestattung gab. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten entschloss sie sich dazu, diese Lücke zu schließen.

Urne für die vierbeinigen Lieblinge

Am 16. Feber 2026 eröffneten die beiden die Tierbestattung in der Klagenfurter Straße. Laut Katharina werden alle Tiere angenommen, ein Anruf (0690 20080093) bei Ableben des Lieblings genügt. Die Tierbestattung Villach holt die verstorbenen Vierbeiner ab und bringt sie ins Tierkrematorium Lebring, wo sie eingeäschert werden. Je nach Größe und Gewicht der Tiere variieren auch die Kosten für den Transport und die Bestattung. Nach der Abholung dauert es rund drei bis sieben Tage, bis die Urne fertig ist und abgeholt werden kann. Es ist außerdem möglich, Schmuckstücke aus der Asche der Tiere herstellen zu lassen. Auch einen Raum für persönliche Abschiednahme gibt es in der Tierbestattung Villach.