Adler im Aufwind: VSV hofft auf Heimsieg gegen Pioneers

Showdown in der Stadthalle Villach: Der VSV kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen die Pioneers Vorarlberg den Einzug in die Pre-Playoffs der ICE Hockey League fixieren.

Der VSV hat am Sonntag (22. Feber) in der Stadthalle Villach die große Chance, den Einzug in die Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League endgültig zu fixieren. Gegner sind die Pioneers Vorarlberg, die bereits keine realistische Chance mehr auf die Postseason haben.

Rückenwind für die Adler

Die Adler gehen mit Rückenwind in die Partie: Nach dem 4:3-Auswärtssieg in Salzburg rangiert der VSV weiterhin auf Tabellenplatz acht und hält bei 60 Punkten aus 45 Spielen. Bereits ein Erfolg nach Verlängerung würde reichen, um die Pre-Playoff-Teilnahme rechnerisch zu sichern, ein Drei-Punkte-Sieg wäre zudem wichtig im Kampf um das Heimrecht in der möglichen Best-of-3-Serie.

Direkter Vergleich spricht für Villach

Die Gäste aus Vorarlberg liegen in der Tabelle auf Rang zwölf. Die letzten fünf Spiele verloren die Pioneers allesamt, dabei gelangen lediglich sechs Tore. Der direkte Vergleich spricht ebenfalls klar für die Villacher Adler: Die letzten sieben Heimspiele gegen Vorarlberg gewann der VSV allesamt. Mit einem weiteren Heimsieg wollen die Blau-Weißen nun auch formal den nächsten Schritt Richtung Postseason setzen.