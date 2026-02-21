Wasserrettung nimmt Abschied von „verlässlichem Freund“

„In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Stefan Baptist.“ So beginnt ein Posting der Österreichischen Wasserrettung, Einsatzstelle Sattendorf, in den sozialen Medien. Das langjährige Mitglied der Wasserrettung schloss am 14. Feber 2026 in Treffen am Ossiacher See seine Augen für immer. Er wurde 84 Jahre alt. Der ehemalige Einsatzleiter war viele Jahre lang bei den Sattendorfer Wasserrettern tätig: „mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Herzblut“, wie es seitens der ÖWR Sattendorf heißt.

„Was er geleistet hat, wird unvergessen bleiben“

Was seine Kameraden vor allem vermissen werden, beschreiben sie folgendermaßen: „Sein unermüdlicher Einsatz, seine Kameradschaft und seine Menschlichkeit haben unsere Einsatzstelle nachhaltig beeinflusst. Er war nicht nur eine Führungspersönlichkeit, sondern auch ein verlässlicher Freund und Wegbegleiter für viele von uns.“ Abschließend sprechen die Wasserretter der Familie ihr Mitgefühl aus und betonen: „Was er für unsere Gemeinschaft geleistet hat, wird unvergessen bleiben.“ Die Trauerfeier für Stefan Baptist findet am 23. Feber in der evangelischen Kirche St. Ruprecht statt, im Anschluss begleiten die Trauergäste ihn am Friedhof Sattendorf zu seiner letzten Ruhestätte.