Kärntner Nachwuchs glänzte bei Schüler-Meisterschaften in Villach

Bei den Österreichischen Schüler-Meisterschaften in Villach holte Amy Dögl (SV Achomitz) sowohl im Skispringen als auch in der Nordischen Kombination Gold. Auch weitere Kärntner Athletinnen und Athleten glänzten mit Podestplätzen.

Die Villacher Alpenarena wurde am Samstag zum Schauplatz beeindruckender Nachwuchsleistungen: Amy Dögl vom SV Achomitz/SD Zahomc dominierte gleich zwei Bewerbe. Die 13-Jährige sicherte sich in der Kategorie Schülerinnen 3 sowohl den Spezialsprunglauf als auch die Nordische Kombination und bewies damit ihr Ausnahmetalent. Auf der K60-Schanze sprang sie auf 61 und 63,5 Meter und ließ ihre Konkurrenz hinter sich.

Junge Talente sichtbar machen

Auch weitere Kärntner Athletinnen und Athleten glänzten: Lena Gollmitzer vom SV Villach belegte in beiden Disziplinen den zweiten Platz, Max Repmann (Schüler 2) wurde Vizemeister im Spezialsprunglauf, und Mika Knapp (SV Villach) gewann Bronze in der Nordischen Kombination. Organisator Franz Wiegele lobte die Leistungen der jungen Sportler: „Diese Nachwuchs-Meisterschaften sind der ideale Rahmen, in dem junge Talente sichtbar werden. Hier arbeiten sie mit Leidenschaft an ihrer sportlichen Zukunft – vielleicht sogar einmal als Olympiasieger von morgen. Disziplin, Teamgeist und harte Arbeit sind die Schlüssel zum Erfolg im Sport.“

©SV Achomitz Von links Mika Knapp, Clara Sterbenz, Lena Gollmitzer, Amy Dögl und Max Repmann.

Fortsetzung am Sonntag

Am Sonntag stehen dann die Teambewerbe auf dem Programm, welche ein weiterer Höhepunkt für 113 Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus sieben Bundesländern werden.