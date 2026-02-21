Skip to content
/ ©Marta Gillner/Stadtmarketing
Das Bild zeigt ein Public Viewing in Villach.
Ab 14 Uhr wird die letzte Entscheidung live übertragen.
Villach
21/02/2026
Public-Viewing

Villach lädt zum letzten Public Viewing der Olympischen Winterspiele

Mit dem Eishockeyfinale am Sonntag enden nicht nur die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, sondern auch die Public Viewings auf dem Hans-Gasser-Platz in Villach.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen zu Ende und damit endet auch die öffentliche Übertragung auf dem Hans-Gasser-Platz in Villach. Seit Beginn der Spiele wurden hier zahlreiche Wettbewerbe live auf Großbildleinwänden gezeigt, die bei der Bevölkerung auf großes Interesse gestoßen sind.

Ein letztes Mal anfeuern

Am Sonntag, dem 22. Februar, findet das Eishockeyfinale statt. Die Stadt Villach weist in einem Facebook-Posting darauf hin: „Seid ab 14 Uhr dabei und erlebt Spannung und Qualität pur.“ Mit diesem Spiel endet neben den Spielen dann auch die Reihe der Public Viewings auf dem Hans-Gasser-Platz.

