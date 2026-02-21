Villach lädt zum letzten Public Viewing der Olympischen Winterspiele

Mit dem Eishockeyfinale am Sonntag enden nicht nur die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina, sondern auch die Public Viewings auf dem Hans-Gasser-Platz in Villach.

Ein letztes Mal anfeuern

Am Sonntag, dem 22. Februar, findet das Eishockeyfinale statt. Die Stadt Villach weist in einem Facebook-Posting darauf hin: „Seid ab 14 Uhr dabei und erlebt Spannung und Qualität pur.“ Mit diesem Spiel endet neben den Spielen dann auch die Reihe der Public Viewings auf dem Hans-Gasser-Platz.