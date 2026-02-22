Verkehrsunfall sorgte für Sirenenalarm in Villach-Land
Auf der L35 im Bereich Hüttendorf kam eine Fahrzeuglenkerin von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt, mehrere Einsatzorganisationen standen im Einsatz.
Am Samstagabend kam es auf der L35 im Bereich Hüttendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeuglenkerin geriet aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Lenkerin blieb unverletzt.
Dutzende Einsatzkräfte vor Ort
Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten die erforderlichen Maßnahmen durch. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Fahrzeugs beauftragt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kreuth mit TLFA 3000 und MTF, die Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg, das Rotes Kreuz Kärnten sowie die Polizei Kärnten.