Verkehrsunfall sorgte für Sirenenalarm in Villach-Land

Auf der L35 im Bereich Hüttendorf kam eine Fahrzeuglenkerin von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt, mehrere Einsatzorganisationen standen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Kreuth und der Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg sicherten die Unfallstelle auf der L35 im Bereich Hüttendorf ab und unterstützten bei den weiteren Maßnahmen.

Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Kreuth und der Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg sicherten die Unfallstelle auf der L35 im Bereich Hüttendorf ab und unterstützten bei den weiteren Maßnahmen.

Am Samstagabend kam es auf der L35 im Bereich Hüttendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeuglenkerin geriet aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Lenkerin blieb unverletzt.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten die erforderlichen Maßnahmen durch. Nach Abschluss des Einsatzes konnten die Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Fahrzeugs beauftragt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kreuth mit TLFA 3000 und MTF, die Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg, das Rotes Kreuz Kärnten sowie die Polizei Kärnten.