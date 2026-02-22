Wernberg sorgt für Lesestoff aus der Telefonzelle

Eine alte Telefonzelle in Goritschach wird zur öffentlichen Mini-Bibliothek. Michaela Hohenegger hat sie mit Büchern aus ihrer Sammlung bestückt.

Eine ausgediente Telefonzelle beim Gasthof Eder in Goritschach wurde kürzlich in eine öffentliche Mini-Bibliothek verwandelt. Die Idee stammt von Michaela Hohenegger aus Wernberg, eine pensionierte Lehrerin mit Leidenschaft fürs Lesen. „Für mich ist Lesen ein Kino im Kopf – eine Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen und den Horizont zu erweitern“, erklärt Hohenegger.

Geben und nehmen

Nach Rücksprache mit der Post richtete sie die Telefonzelle mit Büchern aus ihrer eigenen Sammlung ein. „Die Telefonzellen-Bibliothek bietet eine bunte Auswahl: Von Kinderbüchern über wissenschaftliche Werke bis hin zu unterhaltsamer Lektüre ist für viele Interessen etwas dabei“, ergänzt Bürgermeisterin Doris Liposchek. Die Bibliothek steht allen offen: Bücher entnehmen, zurückbringen oder eigene Werke beisteuern. So soll ein neuer Treffpunkt für Leserinnen und Leser jeden Alters entstehen.