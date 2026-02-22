Vom Tierheim ins Glück? Vier Fellnasen suchen Liebe

So sucht etwa Mischling „Theo“ sein Für-immer-Zuhause. Der junge Hund ist sehr liebenswert und wartet sehnsüchtig auf ein geduldiges Zuhause. Er hat aber ein Problem: Er ist sehr ängstlich und braucht deshalb einen Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit sensiblen Hunden. Auch wenn er den Kontakt zu Menschen von sich aus meidet, blüht er in der Gesellschaft von Artgenossen richtig auf, vor allem genießt er es, mit ihnen zu spielen. Für „Theo“ wird ein Zuhause bei einer hundeerfahrenen Person gesucht, der es wichtig ist, mit viel Ruhe, Verständnis und Zeit Vertrauen aufzubauen. Auch ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit er sicher und vor allem stressfrei seine Freiheit genießen kann.

©Tierheim Villach „Theo“ wartet im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause…

Steckbrief Hund „Theo“ Mischling

männlich kastriert

schwarz-braun

geb.: 05.01.2024

Yuko hofft auf ein Wunder

Auch „Yuko“ ist ein Mischling, der im Tierheim Villach auf ein Wunder hofft. Er braucht einen Menschen, der bereits Erfahrung mit anspruchsvollen Hunden hat. Für ihn ist es wichtig, eine klare und ruhige Führung in einem stabilen Umfeld zu erhalten. Ganz wichtig zu wissen: Es sollten keine Kinder oder andere Tiere im gleichen Haushalt leben. Was er besonders liebt, sind ausgedehnte Spaziergänge und eine aktive Zeit im Freien. Zuhause genießt er dann die Ruhe und freut sich über die eine oder andere Kuscheleinheit mit seinen Bezugspersonen.

©Tierheim Villach Yuko hofft auf ein neues Zuhause. Er wartet im Tierheim Villach auf dich.

Steckbrief Hund „Yuko“ Mischling

männlich

kastriert

braun

geb.: 19.07.2020

Katze Mimi sucht ein Zuhause

Aufgeweckt und eine menschenbezogene Katze, die gerne mitten im Geschehen ist – so wird die Katze „Mimi“ vom Tierheim Villach beschrieben. Die Katzendame liebt Aufmerksamkeit, erzählt gerne und ist richtig gesprächig. Also wer eine Gesprächspartnerin sucht, findet mit ihr eine Fellnase, mit der man sich unterhalten kann. Sie weiß genau, was sie will, und zeigt das auch. Sie ist eine kleine Diva, aber mit einem großen Herzen. Mimi sucht ein Zuhause bei Menschen, die sich mit Katzen auskennen und ihre lebhafte und selbstbewusste Art zu schätzen wissen. Aber auch genügend Zuwendung ist ihr enorm wichtig. Die Katzendame benötigt außerdem dringend Freigang, den sie jederzeit nutzen kann.

©Tierheim Villach Katze Mimi sucht ein Für-immer-Zuhause.

Steckbrief Katze „Mimi“ weiblich

kastriert

braun getigert

ca. 3 Jahre alt

Joschka wartet auf den richtigen Menschen

Auch der ängstliche und sensible Kater „Joschka“ hofft auf ein Zuhause für immer. Er ist Menschen gegenüber noch sehr scheu und lässt sich auch nicht anfassen. Aber mit anderen Katzen versteht er sich gut, deshalb wäre eine freundliche Zweitkatze ideal. Sein größter Wunsch: ein Zuhause mit Freigang.

Steckbrief Kater „Joschka“ männlich

kastriert

weiß-schwarz

geb.: ca. 2025

©Tierheim Villach Joschka wartet in Villach auf ein neues Zuhause.