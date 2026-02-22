Vom Tierheim ins Glück? Vier Fellnasen suchen Liebe
Viele Tiere warten im Tierheim Villach sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Hast du Platz für eine der süßen Fellnasen?
So sucht etwa Mischling „Theo“ sein Für-immer-Zuhause. Der junge Hund ist sehr liebenswert und wartet sehnsüchtig auf ein geduldiges Zuhause. Er hat aber ein Problem: Er ist sehr ängstlich und braucht deshalb einen Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit sensiblen Hunden. Auch wenn er den Kontakt zu Menschen von sich aus meidet, blüht er in der Gesellschaft von Artgenossen richtig auf, vor allem genießt er es, mit ihnen zu spielen. Für „Theo“ wird ein Zuhause bei einer hundeerfahrenen Person gesucht, der es wichtig ist, mit viel Ruhe, Verständnis und Zeit Vertrauen aufzubauen. Auch ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit er sicher und vor allem stressfrei seine Freiheit genießen kann.
Steckbrief Hund „Theo“
- Mischling
- männlich kastriert
- schwarz-braun
- geb.: 05.01.2024
Yuko hofft auf ein Wunder
Auch „Yuko“ ist ein Mischling, der im Tierheim Villach auf ein Wunder hofft. Er braucht einen Menschen, der bereits Erfahrung mit anspruchsvollen Hunden hat. Für ihn ist es wichtig, eine klare und ruhige Führung in einem stabilen Umfeld zu erhalten. Ganz wichtig zu wissen: Es sollten keine Kinder oder andere Tiere im gleichen Haushalt leben. Was er besonders liebt, sind ausgedehnte Spaziergänge und eine aktive Zeit im Freien. Zuhause genießt er dann die Ruhe und freut sich über die eine oder andere Kuscheleinheit mit seinen Bezugspersonen.
Steckbrief Hund „Yuko“
- Mischling
- männlich
- kastriert
- braun
- geb.: 19.07.2020
Katze Mimi sucht ein Zuhause
Aufgeweckt und eine menschenbezogene Katze, die gerne mitten im Geschehen ist – so wird die Katze „Mimi“ vom Tierheim Villach beschrieben. Die Katzendame liebt Aufmerksamkeit, erzählt gerne und ist richtig gesprächig. Also wer eine Gesprächspartnerin sucht, findet mit ihr eine Fellnase, mit der man sich unterhalten kann. Sie weiß genau, was sie will, und zeigt das auch. Sie ist eine kleine Diva, aber mit einem großen Herzen. Mimi sucht ein Zuhause bei Menschen, die sich mit Katzen auskennen und ihre lebhafte und selbstbewusste Art zu schätzen wissen. Aber auch genügend Zuwendung ist ihr enorm wichtig. Die Katzendame benötigt außerdem dringend Freigang, den sie jederzeit nutzen kann.
Steckbrief Katze „Mimi“
- weiblich
- kastriert
- braun getigert
- ca. 3 Jahre alt
Joschka wartet auf den richtigen Menschen
Auch der ängstliche und sensible Kater „Joschka“ hofft auf ein Zuhause für immer. Er ist Menschen gegenüber noch sehr scheu und lässt sich auch nicht anfassen. Aber mit anderen Katzen versteht er sich gut, deshalb wäre eine freundliche Zweitkatze ideal. Sein größter Wunsch: ein Zuhause mit Freigang.
Steckbrief Kater „Joschka“
- männlich
- kastriert
- weiß-schwarz
- geb.: ca. 2025
Wie kann ich die Tiere kennenlernen?
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!