Dreifach-Gold in Villach! Nachwuchstalente sorgen für Begeisterung
Bei den österreichischen Schülermeisterschaften in Villach konnten die jungen Kärntner Athleten richtig abräumen.
Beim Teambewerb der österreichischen Schülermeisterschaften im Spezialsprunglauf sowie in der Nordischen Kombination in der Villacher Alpenarena (Kärnten) wurden die Kärntner Athleten richtig unter die Probe gestellt. Doch sie konnten Spitzenleistungen zeigen: Allen voran Team Kärnten 1 mit Lena Gollmitzer (SV Villach) und Amy Dögl (SV Achomitz / SD Zahomc), die in der Klasse Schülerinnen 3 im Team-Spezialsprunglauf den Titel holten. In der Nordischen Kombination sicherten sich die beiden Mädels außerdem den Team-Vizemeistertitel.
Villacherin räumt vier Medaillien ab
Die überragende nordische Athletin bei den Meisterschaften war Amy Dögl aus Achomitz (Bezirk Villach-Land, Kärnten), denn immerhin konnte sie drei Mal Gold und einmal Silber abräumen. „Es waren großartige Wettkämpfe unserer jungen Talente, die allesamt ganz starke Leistungen gezeigt haben. Eines war klar zu erkennen: Im nordischen Skisport rücken gleich einige ganz große Talente nach“, freut sich Organisator Franz Wiegele vom SV Achomitz / SD Zahomc.
Ergebnisse der Kärntner Teams
Spezialsprunglauf (Teambewerb)
Mädchen – Schülerinnen 3
-
1. Platz: Team Kärnten 1 – Lena Gollmitzer (SV Villach), Amy Dögl (SV Achomitz / SD Zahomc)
-
6. Platz: Team Kärnten 2 – Lilli Rausch (SV Achomitz / SD Zahomc), Sarah Lena Höller (SV Villach)
-
10. Platz: Team Kärnten 3 – Clara Sterbenz (SV Villach), Sarah Winkler (SV Achomitz / SD Zahomc)
Burschen – Schüler 1
-
5. Platz: Team Kärnten 1 – Rico Knabl, Mika Knapp (beide SV Villach), Tobias Tschinderle (SV Achomitz / SD Zahomc)
-
11. Platz: Team Kärnten 2 – Levi Knapp (SV Villach), Alexander Illitsch, Sebastian Ruppnig (beide SG Klagenfurt)
Burschen – Schüler 2 & 3
-
5. Platz: Team Kärnten 1 – Max Repmann (SV Villach), Henri Van Dillen, Nico Pöcher (beide SG Klagenfurt)
-
11. Platz: Team Kärnten 2 – Karim El Tohamy (SV Villach), Laurin Seebacher (SV Achomitz / SD Zahomc), Christof Walluschnig (SV Villach)
Nordische Kombination
Mädchen – Schülerinnen 3
-
2. Platz: Team Kärnten 1 – Lena Gollmitzer (SV Villach), Amy Dögl (SV Achomitz / SD Zahomc)
-
4. Platz: Team Kärnten 2 – Sarah Lena Höller (SV Achomitz / SD Zahomc), Clara Sterbenz (SV Villach)
Burschen – Schüler 1
-
5. Platz: Team Kärnten 1 – Rico Knabl, Mika Knapp (beide SV Villach)
-
8. Platz: Team Kärnten 2 – Levi Knapp, David Knabl (beide SV Villach)
-
13. Platz: Team Kärnten 3 – Marco Katzer (SV Achomitz / SD Zahomc), Sebastian Ruppnig (SG Klagenfurt)
Burschen – Schüler 2 & 3
-
10. Platz: Team Kärnten 2 – Henri Van Dillen, Nico Pöcher (beide SG Klagenfurt)
-
11. Platz: Team Kärnten 3 – Karim El Tohamy (SV Villach), Laurin Seebacher (SV Achomitz / SD Zahomc)