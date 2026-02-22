VSV sichert sich Sieg und Platz im Pre-Playoff

Bei der ICE Hockey League ging es am Sonntag in die 49. Runde. Dabei empfing der EC VSV die Pioneers Vorarlberg. Auf den Villachern lastete dabei großer Druck: Denn ein Sieg bedeutet automatisch den Einzug in die Pre-Playoffs.

Der VSV startete gleich motiviert in die Partie. Bereits in der 9. Minute brachte Hutchison die Villacher mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Drittelpause. Nach der Pause blieb der VSV vorerst das aktivere Team und es kam zur einen oder anderen Chance. Doch die Pioneers kamen zurück: Maier glich in der 37. Minute zum 1:1 aus. Aber nur eine Minute später konnte Teasdale für die Villacher das 2:1 erzielen. Mit einer knappen, aber verdienten Führung ging es schließlich in die zweite Pause.

VSV in den Pre-Playoffs

Der VSV konnte auch im letzten Drittel das Spiel überwiegend kontrollieren. Den Pioneers boten sich zwar immer wieder Chancen, doch ohne Erfolg. In der Schlussphase nutzte Hutchison einen Fehler der Vorarlberger und erhöhte den Vorsprung. Damit feiern die Villacher einen verdienten 3:1-Heimsieg und stehen fix in den Pre-Playoffs.