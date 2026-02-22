Skip to content
Region auswählen:
/ © MJKsportmarketing
Das Bild auf 5min.at zeigt die Langlauftage in Villach-Land.
Die Jugendarbeit der Kärntner Sportvereine wird über das gesamte Jahr gefördert.
Villach-Land
22/02/2026
guter Zweck

1.000 Euro für Kärntner Sportnachwuchs – Freude beim Langlaufteam

Bei den Familien-Langlauftagen Anfang Februar wurde Geld für den Kärntner Sportnachwuchs gesammelt. Der Betrag ging an den Langlauf- und Biathlonclub Sportunion Rosenbach.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)

Im Rahmen der STARS4FUTURE-Aktion wird bei allen MJK-Sportmarketing-Projekten die Jugendarbeit der Kärntner Sportvereine das ganze Jahr über gefördert. Anfang Feber haben die Familien Langlauftage stattgefunden. Dabei wurden 1.000 Euro für die Jugend eingenommen, die wiederrum dem Langlauf- und Biathlonclub Sportunion Rosenbach (Bezirk Villach-Land, Kärnten) übergeben wurden.

Spitzensportler unterstützen Jugend

Biathlontrainerin Sam Mesotitsch nahm gemeinsam mit ihren Trainern und dem Langlauf Nachwuchs den Scheck von UNIQA Marketingleiter Christian Snurer und MJK Sportmarketing Inhaber Michi Kummerer entgegen. Diese Aktion wird auch von Kärntens Spitzensportlern, wie etwa Franz Klammer, Magdalena Lobnig, Roman Stary, Paco Wrolich, Nadine Fest, auch vom Kärnten Sport und Sportlandesdirektor Arno Arthofer unterstützt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: