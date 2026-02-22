1.000 Euro für Kärntner Sportnachwuchs – Freude beim Langlaufteam

Bei den Familien-Langlauftagen Anfang Februar wurde Geld für den Kärntner Sportnachwuchs gesammelt. Der Betrag ging an den Langlauf- und Biathlonclub Sportunion Rosenbach.

Im Rahmen der STARS4FUTURE-Aktion wird bei allen MJK-Sportmarketing-Projekten die Jugendarbeit der Kärntner Sportvereine das ganze Jahr über gefördert. Anfang Feber haben die Familien Langlauftage stattgefunden. Dabei wurden 1.000 Euro für die Jugend eingenommen, die wiederrum dem Langlauf- und Biathlonclub Sportunion Rosenbach (Bezirk Villach-Land, Kärnten) übergeben wurden.

Spitzensportler unterstützen Jugend

Biathlontrainerin Sam Mesotitsch nahm gemeinsam mit ihren Trainern und dem Langlauf Nachwuchs den Scheck von UNIQA Marketingleiter Christian Snurer und MJK Sportmarketing Inhaber Michi Kummerer entgegen. Diese Aktion wird auch von Kärntens Spitzensportlern, wie etwa Franz Klammer, Magdalena Lobnig, Roman Stary, Paco Wrolich, Nadine Fest, auch vom Kärnten Sport und Sportlandesdirektor Arno Arthofer unterstützt.