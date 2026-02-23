Beim Ossiacher See: Einsatzkräfte zu Verkehrsunfall alarmiert

Am Sonntag kam es an der B94 in Treffen zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Die Feuerwehr aus dem Bezirk Villach-Land sicherte die Unfallstelle und unterstützte die Bergung der verunfallten Fahrzeuge.

Die Feuerwehr Treffen beim Absichern der Unfallstelle an der Kreuzung Niederdorfer Straße am Ossiacher See.

Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Treffen am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall an der B94 an der Kreuzung Niederdorfer Straße am Seespitz alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt.

Betriebsmittel gebunden, Unfallstelle abgesichert

„Wir rückten mit drei Fahrzeugen aus und führten die erforderlichen Sicherungsarbeiten durch. Dabei wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Unfallstelle abgesichert“, erklärte die Feuerwehr Treffen in den sozialen Medien. Ein Abschleppunternehmen übernahm anschließend die Bergung der Fahrzeuge. Aufgrund der starken Verkeilung der beiden PKW war jedoch zusätzliche Unterstützung der Feuerwehr notwendig, um die Fahrzeuge voneinander zu trennen. Nach einigen Minuten konnte auch diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen werden.

Dutzende Einsatzfahrzeuge vor Ort

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wieder vollständig hergestellt. Im Einsatz standen: Feuerwehr Treffen (KRFS, TLFA4000, MZFA), Rettungsdienst, Polizei und das Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 08:51 Uhr aktualisiert