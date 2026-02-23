Schicksalsschlag brachte Kärntner Unterhaus-Schiri in den Rollstuhl

Andreas Stastny leitete einst fast 1.000 Fußballspiele. Nach einem schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag ist er heute auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit Spenden kann er einen Schritt zurück in ein normales Leben schaffen.

Der Kärntner Andreas Stastny leitete einst knapp 1000 Unterhausspiele als Schiedsrichter oder Assistent und war auf den heimischen Fußballplätzen ein bekanntes Gesicht. Vor etwa fünf Jahren veränderte ein schwerer gesundheitlicher Schicksalsschlag sein Leben grundlegend: Der Landskroner sitzt seitdem im Rollstuhl. Nun ist er auf Spenden angewiesen, um wenigstens einen Schritt zurück in die Normalität zu gelangen.

Gravierende Folgen

„Hallo zusammen, mein Name ist Andreas und ich bin 47 Jahre alt. Vor etwa fünf Jahren hatte ich mit einigen großen gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen, die zu 14 Operationen führten“, erklärt der Kärntner auf seiner GoFundMe-Seite. „Es gab Falschdiagnosen – am Ende kam heraus, dass ich einen Wirbel- und Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte, an Osteoporose und Osteochondrose leide“, erklärte er in einem Artikel der „Kronen Zeitung“. Die medizinischen Irrwege hatten gravierende Folgen. „Leider gab es dabei einige Komplikationen, die mich im Rollstuhl mit einer Querschnittlähmung und künstlichen Ausgängen zurückließen“, berichtet der ehemalige Unparteiische in seinem Spendenaufruf, welcher mittlerweile knapp 11.000 Euro erreicht hat.

Aus Bewegung wurde Stillstand

Aus der aktiven Bewegung auf dem Fußballfeld wurde ein Leben im Rollstuhl, und auch seine Arbeit im Bestattungswesen sowie als Schiedsrichter ist für Stastny nun nicht mehr möglich: „Ich war mit Leib und Seele Bestatter und habe außerdem als österreichischer Fußballschiedsrichter im Unterhaus gearbeitet. Diese Aktivitäten sind mir leider nicht mehr möglich.“ Trotz allem bewahrt sich der 47-Jährige seinen Lebensmut und die Hoffnung auf Glück. Vor Kurzem konnte er eine behindertengerechte Wohnung beziehen. „Dafür brauchte ich einen Rollstuhl und diverse Umbauten. Leider musste ich nach mehreren Anträgen und Bitten um finanzielle Unterstützung, unter anderem beim Sozialministerium und der Caritas, immer wieder Absagen hinnehmen. Zusätzlich wurde ich von der PVA zunächst nur in die Pflegestufe eins eingestuft. Nach jahrelangen Untersuchungen und einer Klage habe ich 2025 endlich die Pflegestufe vier erhalten und rückwirkend alles nachgezahlt bekommen.“

„Will ihr so vieles ermöglichen“

Doch der Weg zurück in den Alltag bleibt steinig. „Um wieder am Leben teilhaben zu können, fehlen mir leider immer noch finanzielle Mittel in vielen Bereichen. Besonders schmerzt es mich, dass meine kleine Tochter nicht alles erleben kann, was sie sich wünscht. Ich versuche natürlich, ihr so viel wie möglich zu ermöglichen, aber ich kann nicht mit ihr Schlittschuhlaufen, Skifahren, Fußball spielen oder einfach nur laufen“, so Stastny weiter. Seine Lebenserwartung sei durch die Erkrankungen ebenso drastisch gesunken. Um die verbleibende Zeit so schön und menschlich wie möglich zu gestalten, bittet der Kärntner nun um Unterstützung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 10:00 Uhr aktualisiert