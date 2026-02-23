Skip to content
/ ©Pexels/Nithin PA
Das Bild auf 5min.at zeigt einen tropfenden Wasserhahn.
In Bad Bleiberg kam es zu einem Wasserrohrbruch.
Villach-Land
23/02/2026
In der Nacht

Wasserrohrbruch sorgt für Störung in Kärntner Hochtal

In der Nacht auf Montag kam es in Bad Bleiberg zu einem Wasserrohrbruch. Von der daraus resultierenden Versorgungsstörung war laut Auskunft des Bürgermeisters das gesamte Hochtal betroffen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

In der Nacht vom 22. auf den 23. Feber kam es in Bad Bleiberg im Bezirk Villach-Land zu einem Wasserrohrbruch, wie Bürgermeister Christian Hecher über die sozialen Medien informierte. Der Rohrbruch ereignete sich im Bereich des Quellenweges, hatte jedoch Auswirkungen weit darüber hinaus: „Infolge dessen war vorübergehend das gesamte Hochtal von der Störung betroffen“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde konnte den Schaden am Montagvormittag lokalisieren und eingrenzen, gegen 10 Uhr waren nach Auskunft von Hecher nur noch der Quellenweg sowie Teile von Wurzach von Versorgungsunterbrechungen betroffen. Abschließend erklärt der Bürgermeister: „An der raschen Behebung des Schadens wird bereits intensiv gearbeitet. Wir ersuchen um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.“

