Leerstand in Villach soll für Jugendprojekte genutzt werden

Seit dem Auszug der Schule steht das historische Gebäude in der Khevenhüllerstraße leer. Die Bewegung Verantwortung Erde fordert nun ein offenes Nachnutzungskonzept – statt Büros brauche es Raum für Jugend und Kultur.

Seit dem kürzlichen Umzug der Khevenhüllerschule steht eines der zentralsten Gebäude in der Villacher Innenstadt leer. Für die Bewegung Verantwortung Erde ist klar: In Anbetracht des mangelnden Angebots für die Villacher Jugend soll das historische Haus darf nicht einfach zur Bürofläche werden.

Offener Beteiligungsprozess gefordert

Gemeinderätin Gaby Krasemann (Verantwortung Erde) fordert ein breites Nachnutzungskonzept und kritisiert, dass man spätestens mit dem Wettbewerb zur Generalsanierung der Richard-Wagner-Schule 2021 mit Planungen für die Nachnutzung beginnen hätte sollen. Schon seit Jahren werde bemängelt, dass es in Villach an Jugendangeboten fehle. Statt Magistratsbüros aus angemieteten Räumen in das Gebäude zu verlegen, brauche es einen offenen und breiten Beteiligungsprozess. „Es braucht ein Nachnutzungskonzept, das Vereine, Zivilgesellschaft und die Kunst- und Kulturszene in Villach mitnimmt. Proberäume, Ateliers, Co-Working-Spaces aber vor allem das schon lange versprochene neue Jugendzentrum wird in Villach dringend gebraucht“, erklärt Krasemann abschließend.