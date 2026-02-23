Schwerer Unfall in Villach: Radfahrer auf Schutzweg von Auto erfasst

Am Morgen des 23. Februar zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer auf einem Schutzweg. Ein 41-jähriger Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Vermutlich unmittelbar nachdem sich der Radfahrer auf den Schutzweg begab, wurde er vom PKW der 70-jährigen erfasst und zu Boden geschleudert, berichtet die Polizei.

Am 23. Februar 2026 ereignete sich in Villach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Kurz nach 8 Uhr Uhr war eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau stadtauswärts unterwegs, als ein 41-jähriger Villacher mit seinem Rad den Schutzweg überqueren wollte.

Von Auto erfasst: Radfahrer vermutlich schwer verletzt

Nach bisherigen Angaben wurde der Radfahrer am Schutzweg vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. „Durch die Kollision erlitt der 41-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades, aber vermutlich schwer, und wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht“, teilt die Polizei mit. Der genaue Unfallhergang konnte bis dato noch nicht geklärt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 21:48 Uhr aktualisiert