Soll die Adler verstärken: VSV stellt neuen Defensivmann vor

Der EC iDM Wärmepumpen VSV verstärkt sein Team für die Pre-Playoffs. Michael Kernberger wechselt von den Pioneers Vorarlberg nach Villach und soll die verletzungsbedingten Ausfälle abfedern.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV verpflichtet für die Pre-Playoffs den österreichischen Verteidiger Michael Kernberger von den Pioneers Vorarlberg. Der 29-Jährige soll die verletzungsbedingten Ausfälle von Dylan MacPherson und Steven Strong ausgleichen. Aufgrund der Liga-Regularien („Protected List“) wird Kernberger offiziell erst ab 2. März 2026 zum Team stoßen.

„Weiß genau, worauf es ankommt“

„Michael kennt die Liga seit vielen Jahren und weiß genau, worauf es in den Playoffs ankommt. Durch die Ausfälle von Dylan MacPherson und Steven Strong waren wir gefordert, rasch zu reagieren. Mit ihm bekommen wir einen sehr verlässlichen, teamorientierten Spieler, der seine Rolle diszipliniert ausfüllt und in jeder Situation alles für die Mannschaft gibt. Seine Erfahrung aus 369 ICEHL-Spielen und zwei Meistertiteln mit dem KAC wird uns in dieser intensiven Phase enorm helfen. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell in unsere Struktur einfügen und uns punktuell genau die Stabilität geben wird, die wir jetzt brauchen“, so Sportdirektor Herbert Hohenberger. Kernberger bringt 370 ICEHL-Spiele, zwei Meistertitel mit dem EC-KAC sowie Playoff-Erfahrung nach Villach. In der aktuellen Saison erzielte er in 24 Spielen drei Tore und sechs Assists.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 09:23 Uhr aktualisiert