Zwischen Wien und Villach: Westbahn düst bald durch den Koralmtunnel

Westbahn erobert den Süden: Ab 1. März geht’s dreimal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt nach Villach – schneller denn je dank Koralmtunnel und neuen SMILE-Zügen.

Ab 1. März fährt die Westbahn dreimal täglich von Wien Hauptbahnhof über Graz und Klagenfurt nach Villach. Dank des 33 km langen Koralmtunnels und der Hochgeschwindigkeitsstrecken dauert die Fahrt von Wien nach Klagenfurt nur noch 3 Stunden 10 Minuten. Die Züge verkehren auf der Südbahn mit einstöckigen Garnituren.

So geht es weiter

Ab 26. März wird das Angebot an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien auf fünf Verbindungen ausgedehnt, ab 29. Mai gilt der tägliche Fünf-Verbindungen-Takt. Die Halte sind unter anderem Meidling, Wiener Neustadt, Semmering (ab 29. Mai), Bruck/Mur, Graz, Kühnsdorf-Klopeiner See, Klagenfurt, Pörtschach und Villach. Mit Eröffnung des Semmeringbasistunnels Ende 2029 soll ein Stundentakt zwischen Wien und Klagenfurt möglich sein.

Bis zu 250 km/h

Drei neue SMILE-Züge von Stadler bilden das Rollmaterial auf der Südstrecke. Die Züge sind bis 250 km/h schnell, 202 m lang, verfügen über 422 Sitzplätze, WLAN und Steckdosen. Sie sind auch für den internationalen Verkehr zugelassen und fahren u. a. bereits für die Schweizer SBB durch den Gotthard-Basistunnel. Am Vortag der ersten Fahrt können die Züge in Wiener Neustadt und Graz besichtigt werden; kostenlose Kennenlernfahrten gibt es zwischen Villach und Kühnsdorf-Klopeiner See. [APA / Red. 24.2.2026]

