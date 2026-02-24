„Trendig und günstig“: Villach bekommt ein neues Fashion-Ziel für Damen
"Trendig, günstig und italienisch inspiriert – Villach bekommt mit "Rosa, more than fashion" ein neues Modegeschäft für Damenmode, Taschen und Accessoires.
Villach freut sich über ein neues Modegeschäft: Im Supernova Villach eröffnet demnächst „Rosa, more than fashion“. Das Geschäft befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Leiner Villach.
Breit aufgestellt
Die Inhaberin, Nazila Farjoud, stammt aus Villach und gab einen ersten Einblick in ihr Konzept: „Wenn alles gut geht haben wir nächsten Donnerstag offen“, erklärte sie gegenüber 5 Minuten. „Rosa, more than fashion“ setzt vor allem auf italienische Damenmode und Accessoires, darunter Kleidung und Taschen – „und vielleicht auch Schuhe“, schmunzelt die Betreiberin. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf „trendige und günstige Mode, mit Stil und Qualität aus Italien“. Mit der Mischung aus italienischem Flair und erschwinglicher Mode will das Geschäft ein breites Publikum ansprechen und Villachs Einkaufsangebot bereichern.