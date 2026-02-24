Skip to content
Das Bild zeigt das Geschäft "Rosa, more than fashion" auf 5min.at.
Bereits in der kommenden Woche soll es losgehen.
Villach
24/02/2026
Neueröffnung

„Trendig und günstig“: Villach bekommt ein neues Fashion-Ziel für Damen

"Trendig, günstig und italienisch inspiriert – Villach bekommt mit "Rosa, more than fashion" ein neues Modegeschäft für Damenmode, Taschen und Accessoires.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Villach freut sich über ein neues Modegeschäft: Im Supernova Villach eröffnet demnächst „Rosa, more than fashion“. Das Geschäft befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Leiner Villach.

©Rosa, more than fashion
©Rosa, more than fashion

Breit aufgestellt

Die Inhaberin, Nazila Farjoud, stammt aus Villach und gab einen ersten Einblick in ihr Konzept: „Wenn alles gut geht haben wir nächsten Donnerstag offen“, erklärte sie gegenüber 5 Minuten. „Rosa, more than fashion“ setzt vor allem auf italienische Damenmode und Accessoires, darunter Kleidung und Taschen – „und vielleicht auch Schuhe“, schmunzelt die Betreiberin. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf „trendige und günstige Mode, mit Stil und Qualität aus Italien“. Mit der Mischung aus italienischem Flair und erschwinglicher Mode will das Geschäft ein breites Publikum ansprechen und Villachs Einkaufsangebot bereichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert
