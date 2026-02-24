Nach Tod des Herrchens: Micki wieder glücklich

Sie waren ein Herz und eine Seele: der 77-jährige Villacher Günther Filzmaier und sein kleiner Hund „Micki“. Bis ein Schicksalsschlag Hund und Herrl für immer trennte.

Filzmaier war Stammgast in den Villacher Lokalen „Amore Italiano“ und „Paragraf“, der kleine Hund der Liebling der Gäste. Erst kürzlich erzählte er seinen Freunden über den Tod einer nahen Verwandten, die nach einer schweren Krankheit verstarb. „Wenn es bei mir mal so weit sein sollte, dann möge es schnell gehen, das würde ich mir wünschen“, erzählte er noch am 4. Februar seinen Freunden. Dann ging er mit seinem Hund nach Hause, legte sich hin und wurde nie mehr wach.

Micki hielt traurig winselnd Wache

Freunde schlugen Alarm weil der Günther entgegen seiner Gewohnheit noch einen Abendspaziergang zu machen nicht mehr auftauchte. Sie hielten Nachschau und entdeckten den Verstorbenen in seiner Wohnung. Zurück blieb Micki, ein kluger Havaneser und die große Liebe des bekannten Villachers, der traurig winselnd in der Nähe Wache hielt. Sein Schicksal und die Zukunft schienen ungewiss, es fand sich niemand, der Zeit für ihn hatte. Während sein Herrchen unter großer Anteilnahme vor einigen Tagen beerdigt wurde, musste der kleine Hund in das Villacher Tierheim abgegeben werden.

Der kleine Hund hat ein neues Zuhause

Nun die erlösende Meldung. „Als hätte es der Günther von da oben für seine große Liebe gerichtet und sie vorbeigeschickt, tauchten schon nach wenigen Tagen Menschen mit Herz auf, um Micki zu adoptieren“, erzählt ein Freund 5 Minuten. Auf Anfrage im Tierheim bestätigte man dort jetzt: „Der Kleine hat wieder einen liebevollen Platz gefunden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 14:40 Uhr aktualisiert