Stadt Villach bilanziert erfolgreiches Winter-Public-Viewing zu Olympia

Villach hat die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina nicht nur bei der Medaillenjagd mitverfolgt, sondern sie auch live im Winter-Public-Viewing der Stadt Villach erlebt. Zwei Wochen lang verwandelte sich das Zelt am Hans-Gasser-Platz in einen Treffpunkt für Sportfans, die gemeinsam jubelten, fieberten und feiern konnten – nun zieht die Stadt eine Bilanz.

Positive Erfahrung und beachtliche Bilanz

„Wir haben in den vergangenen zwei Wochen sehr viele positive Erfahrungen für künftige ähnliche Veranstaltungen gesammelt“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. „Wir freuen uns – neben den vielen Medaillen, die Österreichs Athletinnen und Athleten errungen haben – auch sehr über zahlreiche großartig besuchte Public-Viewing-Events in unserem Winterzelt.“ Das neue Veranstaltungsformat hat sich als voller Erfolg erwiesen: „Dieses neue, österreichweit einzigartige Veranstaltungsformat hat großes Potenzial. Wir haben in einer traditionell eher ruhigen Saison zusätzlich beachtliche Frequenz für die Innenstadt generieren können.“ Besonders die Live-Übertragungen der VSV-Auswärtsmatches sorgten für Begeisterung und neue Ideen für kommende Events.

Fortsetzung bei der Fußball-WM?

Organisator Marcus Mitzner dankte allen, die das Winter-Public-Viewing trotz kleinem Budget unterstützt haben. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing wird bereits das nächste Highlight geplant: die Fußball-Weltmeisterschaft im Frühsommer. „Hier denken wir sehr kreativ nach und haben bereits außergewöhnliche Ideen. Das Public-Viewing zu Olympia hat gezeigt, dass Mannschaftsbewerbe, die etwas länger dauern, ausgezeichnet bei den Besucherinnen und Besuchern ankommen.“ Auch die Gastronomie zieht ein positives Fazit: Stern-Wirt Martin Pohl freut sich über den großen Zuspruch: „Nicht alle Veranstaltungsübertragungen wurden freilich gleich stark angenommen. Aber bei zahlreichen war das Zelt knallvoll, die Stimmung sensationell und wir unterstützen jede positive Initiative für unsere Innenstadt mit ganzer Kraft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 15:06 Uhr aktualisiert