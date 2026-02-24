Stadt Villach bilanziert erfolgreiches Winter-Public-Viewing zu Olympia
Villach feierte die Olympischen Spiele auf besondere Weise: Im einzigartigen Winter-Public-Viewing der Stadt fieberten Sportfans zwei Wochen lang live mit.
Villach hat die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina nicht nur bei der Medaillenjagd mitverfolgt, sondern sie auch live im Winter-Public-Viewing der Stadt Villach erlebt. Zwei Wochen lang verwandelte sich das Zelt am Hans-Gasser-Platz in einen Treffpunkt für Sportfans, die gemeinsam jubelten, fieberten und feiern konnten – nun zieht die Stadt eine Bilanz.
Positive Erfahrung und beachtliche Bilanz
„Wir haben in den vergangenen zwei Wochen sehr viele positive Erfahrungen für künftige ähnliche Veranstaltungen gesammelt“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. „Wir freuen uns – neben den vielen Medaillen, die Österreichs Athletinnen und Athleten errungen haben – auch sehr über zahlreiche großartig besuchte Public-Viewing-Events in unserem Winterzelt.“ Das neue Veranstaltungsformat hat sich als voller Erfolg erwiesen: „Dieses neue, österreichweit einzigartige Veranstaltungsformat hat großes Potenzial. Wir haben in einer traditionell eher ruhigen Saison zusätzlich beachtliche Frequenz für die Innenstadt generieren können.“ Besonders die Live-Übertragungen der VSV-Auswärtsmatches sorgten für Begeisterung und neue Ideen für kommende Events.
Fortsetzung bei der Fußball-WM?
Organisator Marcus Mitzner dankte allen, die das Winter-Public-Viewing trotz kleinem Budget unterstützt haben. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing wird bereits das nächste Highlight geplant: die Fußball-Weltmeisterschaft im Frühsommer. „Hier denken wir sehr kreativ nach und haben bereits außergewöhnliche Ideen. Das Public-Viewing zu Olympia hat gezeigt, dass Mannschaftsbewerbe, die etwas länger dauern, ausgezeichnet bei den Besucherinnen und Besuchern ankommen.“ Auch die Gastronomie zieht ein positives Fazit: Stern-Wirt Martin Pohl freut sich über den großen Zuspruch: „Nicht alle Veranstaltungsübertragungen wurden freilich gleich stark angenommen. Aber bei zahlreichen war das Zelt knallvoll, die Stimmung sensationell und wir unterstützen jede positive Initiative für unsere Innenstadt mit ganzer Kraft.“