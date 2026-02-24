Bagger stürzte 25 Meter ab – Fahrer blieb unverletzt

In Landskron heulten am Dienstagnachmittag die Sirenen. Der Grund: Auf dem Schlossbergweg zur Burgruine ist ein Bagger abgestürzt.

Am Dienstag, den 24. Feber, wunderten sich so einige Leserinnen und Leser über ein großes Aufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften, die in Richtung der Burgruine Landskron unterwegs waren. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Pressesprecher der Hauptfeuerwache Villach, was los ist: „Am Schlossbergweg ist bei einem Wegebau ein Bagger abgestürzt“, schildert er. Der Unfall dürfte sich gegen 14.30 Uhr ereignet haben. Der Lenker konnte sich selbst aus dem abgestürzten Fahrzeug befreien. „Er wird noch vom Roten Kreuz durchgecheckt“, so Scharf.

Bergungsmaßnahmen laufen

Die Bergung des Baggers übernimmt die Firma selbst, momentan (15.15 Uhr) sei noch die örtlich zuständige Feuerwehr Gratschach-St. Andrä vor Ort, um die Bergungsmaßnahmen zu überwachen. Im Einsatz standen außerdem die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Zauchen.

Update: Fahrer blieb unverletzt

Am späten Dienstagnachmittag gab die Polizei weitere Informationen zu dem Unfall bekannt. Der Baggerfahrer war demnach mit Grabungsarbeiten beschäftigt gewesen, als der plötzlich aus unbekannter Ursache den Halt auf dem Forstweg verlor. Er stürzte rund 25 Meter tief ab. „Er überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zu Stillstand“, schildert die Polizei. Wie bereits von Scharf bestätigt, konnte sich der Mann selbstständig aus dem Bagger befreien. Wie durch ein Wunder blieb er bei dem Absturz unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert