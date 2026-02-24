Brandmeldealarm in betreutem Wohnheim: Drei Feuerwehren rücken aus

Gleich drei Feuerwehren rückten am Dienstagabend zu einer betreuten Wohneinrichtung in Wernberg aus. Dort war der Brandmeldealarm ausgelöst worden.

Am Dienstagabend (24. Feber) rückten gleich drei Feuerwehren zu einer betreuten Wohneinrichtung in Wernberg aus. Der Grund war ein Brandmeldealarm, der gegen 18.22 Uhr losging. Sofort machten sich die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Wernberg, Föderlach und Damtschach auf den Weg. Vor Ort wurde schnell klar, was Sache ist: Verbrannte Speisen hatten den Brandmeldealarm ausgelöst, der von den Florianis zurückgestellt wurde. „Ein weiteres Einschreiten war nicht nötig“, informiert die Feuerwehr Wernberg.