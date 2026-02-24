Skip to content
/ ©Feuerwehr Wernberg
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto bei Nacht.
Die Feuerwehren Wernberg, Damtschach und Föderlach rückten am Dienstagabend aus.
Villach-Land
24/02/2026
Verbrannte Speisen

Brandmeldealarm in betreutem Wohnheim: Drei Feuerwehren rücken aus

Gleich drei Feuerwehren rückten am Dienstagabend zu einer betreuten Wohneinrichtung in Wernberg aus. Dort war der Brandmeldealarm ausgelöst worden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Am Dienstagabend (24. Feber) rückten gleich drei Feuerwehren zu einer betreuten Wohneinrichtung in Wernberg aus. Der Grund war ein Brandmeldealarm, der gegen 18.22 Uhr losging. Sofort machten sich die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Wernberg, Föderlach und Damtschach auf den Weg. Vor Ort wurde schnell klar, was Sache ist: Verbrannte Speisen hatten den Brandmeldealarm ausgelöst, der von den Florianis zurückgestellt wurde. „Ein weiteres Einschreiten war nicht nötig“, informiert die Feuerwehr Wernberg.

