Gailtaler Skigebiet rüstet sich schon jetzt für kommende Wintersaison

In Feistritz an der Gail wird weiter auf den Wintersport gesetzt: Nach 166.000 Euro für Infrastruktur investiert das Kleinskigebiet HRAST jetzt mehr als 51.000 Euro in zwei Schneekanonen und neue Sicherheitsmaßnahmen.

„Schneeknappheit und steigende Kosten stellen insbesondere unsere Kleinskigebiete vor neue Herausforderungen“, wissen Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Das Kleinskigebiet HRAST in Feistritz an der Gail investiert daher in seine Zukunft. Um die Schneesicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wurden zwei moderne Schneekanonen angekauft.

Neue Absicherungsnetze für Winterwanderweg

Zudem wurde ein gesicherter Winterwanderweg entlang der Piste zur Steinerhütte eingerichtet. Zur Gewährleistung der Sicherheit waren hierfür spezielle Absicherungsnetze erforderlich. „Es ist uns ein großes Anliegen, sie bei Investitionen in ihre Zukunft gezielt zu unterstützen“, so Schuschnig und Fellner. Das Land Kärnten unterstützt das Projekt mit rund 26.000 Euro aus der See-Berg-Wander-Rad-Offensive.