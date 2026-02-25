Traditionsbetrieb in Paternion steckt in finanzieller Krise

Knapp 27 Jahre betreibt der Jagdwaffen-Händler Peter Leitner nun schon seinen Betrieb in Paternion. Doch derzeit läuft es nicht rund: Der Unternehmer kämpft mit finanziellen Problemen.

Dass Aufgeben keine Option ist, beweist der Jagdwaffen-Händler Peter Leitner in Paternion. Über das Vermögen seines Betriebes wurde am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Gleich drei Ursachen wurden dafür angegeben. „Zum einen ein schwerer Schicksalsschlag aufgrund eines Autounfalles“, wie es in einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes heißt. Es folgte ein Umsatzeinbruch wegen der Coronapandemie und nun verliert das Unternehmen – welches bereits im Jahr 1999 gegründet wurde – auch noch Kunden an einen Mitbewerber.

Sanierung wird angestrebt

Nichtsdestotrotz plant der Betreiber eine Fortführung seiner unternehmerischen Tätigkeit sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 62.000 Euro. Angaben zu der Größenordnung der Aktiva gibt es bislang nicht. Von der Insolvenz sind acht Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.