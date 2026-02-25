Autofahrer ignorieren neue Einbahn in Villach

Rund um den Bildungscampus in Villach gilt seit Kurzem eine neue Einbahnregelung. Diese scheint jedoch noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen zu sein.

Wie berichtet gilt in Villach seit einigen Tagen in der Richard-Wagner-Straße ab der Kreuzung mit der Fercher-von-Steinwand-Straße eine Einbahnregelung. Doch diese Änderung scheint noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern angekommen zu sein. Das geht aus einem Posting der Stadt Villach in den sozialen Medien hervor. Dort heißt es: „Die neue Regel ist zwar durch entsprechende Verkehrszeichen gut gekennzeichnet, dennoch scheinen einige Autolenker:innen diese nicht wahrzunehmen.“ Darum appelliert die Stadt: „BITTE achtet auf die Verkehrszeichen und fahrt in jedem Fall, wie es sich gehört, vor dem Bildungscampus langsam.“