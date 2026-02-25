Villacher wird neuer Chef des Kärntner Zivilschutzverbands

In Klagenfurt wurde am Mittwoch ein neues Kapitel aufgeschlagen: Rudolf Schober hat nach 15 Jahren an der Spitze des Zivilschutzverbandes Kärnten sein Amt als Präsident zurückgelegt. Die Generalversammlung wählte Harald Geissler zu seinem Nachfolger.

„15 Jahre sind genug!“

Schober war seit 2010 als Präsident des Zivilschutzverbandes Kärnten tätig. Der frühere Gendarmeriebeamte, Kriminalpolizist und ehemalige Landtagsabgeordnete prägte den Zivilschutz in Kärnten somit über eineinhalb Jahrzehnte. Sein Motto zum Abschied, das er mit einem Augenzwinkern verstanden wissen will: „15 Jahre sind genug!“ Besonders wichtig war ihm das Thema Prävention. Ein Herzensprojekt war für ihn die Kindersicherheitsolympiade, bei der Kinder spielerisch lernen, wie sie sich in Notfällen richtig verhalten. „Kinder für Sicherheit zu begeistern, ist eine Investition in unsere Zukunft“, betonte Schober immer wieder. Jetzt will sich Schober mehr Zeit für die Familie und Freizeitprojekte nehmen. Voller Vorfreude erklärt er: „Mit meiner Familie, den Enkerln und den vielen Arbeiten rund um Haus und Garten wird mir ganz bestimmt nicht langweilig.“

©Büro LR Fellner Rudolf Schober (l.) war 15 Jahre lang Präsident des Kärntner Zivilschutzverbands.

Fachmann für Katastrophen

Mit Harald Geissler übernimmt nun ein Mann, der den Ernstfall aus der Praxis kennt. Das Land Kärnten bezeichnet ihn als „erfahrenen Fachmann mit jahrzehntelanger Einsatz- und Führungserfahrung im Feuerwehr-, Katastrophen- und Zivilschutz“. Der Villacher ist seit 2010 Kommandant der Hauptfeuerwache Villach und war bereits bei mehr als 4.500 Einsätzen dabei. 2019 übernahm er die Leitung der Magistratsabteilung für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz in der Stadt Villach. Ausgebildet wurde er unter anderem im Bereich ABC-Abwehr beim Bundesheer – also für Einsätze bei atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren.

„Zivilschutz funktioniert nur gemeinsam“

Geissler sieht seine Wahl als klaren Auftrag: „Zivilschutz funktioniert nur gemeinsam und überparteilich. Genau diesen Weg möchte ich fortsetzen“, erklärt er. Sein Ziel sei es, die erfolgreiche Arbeit fortzuführen und für die Kärntner Bevölkerung „bestmögliche Sicherheit und Vorsorge“ zu gewährleisten.