Megaumbau geplant: Villacher Hotel investiert über 5 Millionen Euro

Im Hotel Seven in Villach steht ein großer Umbau bevor. Geplant sind unter anderem eine Aufstockung, eine Rooftop-Bar und ein neuer Wellnessbereich. Insgesamt wollen die Eigentümer 5,5 Millionen Euro investieren.

Wie 5 Minuten exklusiv berichtete, steht im Hotel Seven in Villach schon bald Großes an. Die Betreiber wollen in den kommenden Monaten 5,5 Millionen Euro in einen umfassenden Umbau investieren. Herzstück des Projekts ist ein neues, drittes Stockwerk mit 16 zusätzlichen Zimmern – und eine Rooftop-Bar, die nicht nur Hotelgäste, sondern auch Einheimische anlocken soll. „Der Umbau wird nicht nur die Gäste begeistern, sondern auch einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Region leisten,“ so Geschäftsführer Dean Aleksic.

©Hotel Seven GmbH Schon bald wird es im Hotel Seven sechs Seminarräume geben.

Wellnessbereich und Rooftopbar

Geplant hat die Aufstockung das Architekturbüro Trecolore. Innen übernehmen die Planer von köck + bachler. Neben den neuen Zimmern entsteht ein Wellnessbereich, außerdem wird der Fitnessraum erweitert. Auch Geschäftsreisende rücken stärker in den Fokus: Statt bisher zwei gibt es künftig sechs Seminarräume, die mit moderner Technik ausgestattet werden. Kleine Besprechungen mit acht Personen sollen genauso möglich sein wie Veranstaltungen mit bis zu 120 Teilnehmern. Damit im Hintergrund alles rund läuft, vergrößert das Hotel auch Küche und Logistikbereich. Der Buffetbereich wird ebenfalls ausgebaut, damit Gäste und Buffet beim Frühstück mehr Platz haben. „Ein besonderes Highlight wird die neue Rooftop-Bar, die als Treffpunkt für die Region konzipiert ist und mit modernem Design sowie einem einzigartigen Ausblick begeistert“, heißt es seitens des Hotel Seven.

©Hotel Seven GmbH So soll die neue Rooftopbar im Hotel Seven aussehen. ©Hotel Seven GmbH Und auch ein Wellnessbereich ist geplant.

Umbau soll auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen

Die Eigentümerfamilie Aleksic setzt laut eigenen Angaben auf ein „ganzheitliches Konzept, das Urlaubsgäste, Geschäftskunden und Einheimische anspricht und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt“. Konkret heißt das: Gebaut wird mit Holz und Stahl, geheizt mit Hackschnitzeln. Eine Photovoltaikanlage soll Strom liefern. Außerdem liegt den Eigentümern Regionalität am Herzen, deswegen arbeite man mit lokalen Unternehmen zusammen. Auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sollen durch den Umbau verbessert werden.