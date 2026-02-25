Villacherin startet mit Nudeln wie bei Oma durch – mit Gratislieferung

Aus einem Hobby wurde ein Herzensprojekt: In Villach hat vor Kurzem „Magdalenas Nudelmanufaktur“ eröffnet. Die Jungunternehmerin liefert Nudeln nach Omas Rezept frei Haus.

Die Idee zu ihrer Nudelmanufaktur kam Magdalena spontan. Die Villacherin bereitet schon seit Jahren für Familie und Freunde selbstgemachte Nudeln zu – vor allem Kärntner Kasnudeln nach Omas Rezept stehen bei ihren Lieben hoch im Kurs. Auf den Gedanken, ihr Hobby zum Nebenberuf zu machen, brachte sie ihr Partner Lukas: „Mein Partner war schon immer ein Fan von den typischen Kärntner Kasnudeln nach Omas Rezept. Darauf bauen wir auch unsere Nudeln auf: original typisch Kärntnerisch!“, erklärt Magdalena gegenüber 5 Minuten.

Erfolgreicher Start am Adventmarkt

Bevor es im November 2025 offiziell losging, wurde fleißig getestet, verkostet und optimiert. Familie, Freunde und Bekannte dienten dabei als „Versuchskaninchen“. Nach Nudeloptimierung und Entwicklung der Geschäftsidee stand schließlich die erste Bewährungsprobe an: „Der große Start erfolgte in der Weinbar Carinthia in Velden, welche unsere Nudeln mit sehr positiver Rückmeldung beim Veldener Adventmarkt verkaufte“, erzählt Madgalena stolz.

Sieben Sorten: Von Kasnudeln bis Kürbisnudeln

Heute bietet Magdalena sieben verschiedene Sorten an – fünf Standardsorten und zwei saisonale Varianten. In jeder Packung befinden sich sechs rohe, tiefgekühlte Nudeln. „Unsere Nudeln wurden auch im Labor geprüft“, schildert die Jungunternehmerin.

Diese Nudeln gibt es: Standardsorten: Kärntner Kasnudel

Schinken-Bergkäsnudel

Tomaten-Mozzarellanudel

Apfel-Topfennudel

Kletzennudel Saisonal: Eierschwammerlnudel

Kürbisnudel

Hinter der Eierschwammerl-Variante steckt besonders viel Arbeit: Die Schwammerl werden selbst gesammelt, frisch verarbeitet und sind daher nur begrenzt verfügbar – „je nach Schwammerljahr und Produktionskapazität“, wie Magdalena erklärt.

Gratislieferung in Villach

Was das junge Unternehmen besonders macht: Momentan gibt es noch kein Geschäftslokal. Stattdessen setzt Magdalena auf eine kostenlose Zustellung in Landskron und Villach. Bestellungen bei „Magdalenas Nudelmanufaktur“ sind über Facebook, WhatsApp oder telefonisch (0681 81633153) möglich.