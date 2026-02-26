Bühne frei für Rap-Talente in Villach

Angehende Rapper können am Freitag, dem 6. März 2026, im Rahmen einer Open-Mic-Session im Kulturhof:villach erste Bühnenerfahrungen sammeln. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Freestyle ist mehr als nur mit Reimen um sich zu werfen – es ist eine Kunstform. Echt, roh, direkt aus dem Moment. Wer freestylt, verbindet Gefühl, Sprache, Rhythmus und Improvisation zu etwas Einzigartigem“, heißt es vonseiten des Vereins kult:villach. Sie laden Freunde des Musikgenres daher am Freitag, dem 6. März 2026, zu einer Open-Mic-Session in den Kulturhof:villach. „Jeder ist willkommen – egal, ob Anfängerin, neugierig oder erfahren am Mic.“ Beginn ist um 20 Uhr.