Öffentlicher Park: Villach erhält zusätzliche Grünfläche bis Sommer

In der Innenstadt von Villach entsteht mit dem Khevenhüllerpark eine neue öffentliche Grünfläche. Wie die Stadt berichtet, soll die Anlage nach umfassenden Adaptierungsarbeiten bis zum Sommer für die Bevölkerung geöffnet werden.

In der Innenstadt von Villach wird mit dem Khevenhüllerpark eine weitere öffentliche Grünfläche geschaffen. Die Anlage soll künftig der Bevölkerung als Erholungsraum zur Verfügung stehen und das innerstädtische Angebot an frei zugänglichen Aufenthaltsbereichen ergänzen.

Fertigstellung im Sommer

Wie die Stadt berichtet, wurde das Areal bislang von den Schülerinnen und Schülern der ehemaligen Volksschule Khevenhüller genutzt, die mittlerweile in den Bildungscampus am Stadtpark übersiedelt sind. Mit der Verlagerung eröffnet sich nun die Möglichkeit, den Park einer breiteren Nutzung zuzuführen. Vor der geplanten Öffnung werden umfassende Adaptierungsmaßnahmen umgesetzt. Vorgesehen sind zusätzliche Baumpflanzungen, neu angelegte Blumenflächen, die Einsaat von Rasen sowie die Installation weiterer Sitzgelegenheiten. Zudem wird ein Teil der bestehenden Einfriedung entfernt, um den offenen und einladenden Charakter der Anlage zu betonen. Die Fertigstellung der Arbeiten ist laut der Stadt bis zum Sommer vorgesehen.