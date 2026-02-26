„Passiert mir nicht mehr“: Parkplatz kostete Kärntner satte 102 Euro

Leser Julian S. wollte sein Auto beim Hofer in der Tiroler Straße abstellen – wie viele Eishockey-Anhänger zuvor. Doch nach einem Hobby-Eishockeymatch in Villach flatterte ihm eine saftige Parkstrafe rein.

Schlecht geschaut hat zuletzt ein Leser von 5 Minuten, denn nach einem Weg zu einem Hobby-Eishockeymatch in Villach flatterte eine Parkstrafe herein. Leser Julian S. sah sich plötzlich mit einer Zahlung von 102 Euro konfrontiert. Geparkt hatte er beim Hofer in der Tiroler Straße. Für viele VSV-Anhänger ist das nicht einmal unüblich: Seit mehreren Jahren kann man sein Fahrzeug dort günstig abstellen.

„Passiert mir so schnell nicht mehr“

„Dort sind sonst immer Parkwächter“, schilderte der Leser im Gespräch mit 5 Minuten. Als er bei seiner Anfahrt um 19:56 Uhr am besagten Februartag die Schranken des Hofers noch offen sah, nutzte er die Chance und schnappte sich einen Parkplatz. „So wie üblich halt“, schmunzelte er. Eigentlich schließt das Geschäft um 19:30 Uhr. Das große Problem: Es handelte sich um ein Hobbyspiel. „Beschilderung habe ich keine gesehen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich sicher nicht reingefahren.“ Im Endeffekt blieb er bis 21:30 Uhr stehen – mehr als 1,5 Stunden. Zu seinem Erstaunen war die Schranke weiterhin offen. „Ich konnte ohne Probleme wieder raus“, erklärte der Kärntner, welcher nun andere Personen warnen möchte, nicht den gleichen Fehler zu machen.

Seit November mit Kameras ausgestattet

Doch kommt es genau hier zu einem teuren Irrtum? 5 Minuten hat bei der Hofer-Pressestelle nachgefragt. Zum jetzigen Stand konnte der Redaktion noch nicht erklärt werden, warum die Schranke so spät hochgefahren wurde – genau das war die Einladung zum Parken für den Leser. Dass Parksünder beim Hofer in der Tirolerstraße abgestraft werden, ist nichts Neues. Im November des vergangenen Jahres wurde ein Schild aufgestellt. Darauf hieß es konkret:

„Aufgrund zahlreicher Dauerparker sehen wir uns gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit unserer Parkplätze sicherzustellen.“ Für den Kärntner ist auf jeden Fall klar: „Das passiert mir so schnell nicht mehr“, schilderte er abschließend.