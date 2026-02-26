Süße Versuchung: Villacher Eis-Boutique „Bepo“ startet in die Saison

Nach der Winterpause öffnet die Eis-Boutique Bepo in Villach wieder ihre Türen. Eisliebhaberinnen und Eisliebhaber dürfen sich auf bewährte Klassiker wie Stracciatella oder Vanille freuen – und auf neue Kreationen.

Von weißer Schokolade mit Safran über Blueberry Cheesecake bis hin zu Apfelstrudel und Dubai-Schokolade: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Von weißer Schokolade mit Safran über Blueberry Cheesecake bis hin zu Apfelstrudel und Dubai-Schokolade: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die Eis-Boutique Bepo in Villach hat wieder geöffnet und startet frisch in die neue Saison. Nach der Winterpause freut sich das Team, Eisliebhaberinnen und Eisliebhaber mit bewährten Klassikern und neuen Kreationen zu verwöhnen.

Normale Sorten und ausgefallene Extras

Neben traditionellen Sorten wie Stracciatella oder Vanille gibt es auch in diesem Jahr wieder spannende Geschmacksrichtungen: von weißer Schokolade mit Safran über Blueberry Cheesecake bis hin zu Apfelstrudel und Dubai-Schokolade. Damit ist für jeden etwas dabei – egal, ob man es klassisch mag oder Lust auf außergewöhnliche Kombinationen hat.