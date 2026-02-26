Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein Rettungsauto des Roten Kreuzes.
Die beiden Männer wurden unbestimmten Grades verletzt.
Villach
26/02/2026
Polizeimeldung

Boden gab nach: Arbeiter stürzten in Villach mehrere Meter in die Tiefe

Schock in Villach: Zwei Männer stürzen bei Arbeiten in einem leerstehendem Gebäude mehrere Meter in die Tiefe, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am Vormittag des 26. Februar 2026 führten zwei Männer im Alter von 28 und 48 Jahren Vermessungsarbeiten in einem leerstehenden ehemaligen Firmengebäude in Villach durch. Plötzlich gab der Boden eines Geschosses aus bislang unbekannter Ursache nach und beide stürzten rund drei Meter in die Tiefe. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: