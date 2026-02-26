Boden gab nach: Arbeiter stürzten in Villach mehrere Meter in die Tiefe

Schock in Villach: Zwei Männer stürzen bei Arbeiten in einem leerstehendem Gebäude mehrere Meter in die Tiefe, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Am Vormittag des 26. Februar 2026 führten zwei Männer im Alter von 28 und 48 Jahren Vermessungsarbeiten in einem leerstehenden ehemaligen Firmengebäude in Villach durch. Plötzlich gab der Boden eines Geschosses aus bislang unbekannter Ursache nach und beide stürzten rund drei Meter in die Tiefe. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht.