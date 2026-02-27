600 Kilometer: Neuer Rad-Trail führt von Wien bis Villach

Mit dem Meridiem Trail wird am 1. März 2026 ein 600 Kilometer langer, durchgängiger Radweg eröffnet. Dieser zieht sich durch zwölf Regionen; startet in Wien und führt bis nach Villach

„Ad Meridiem, also nach Süden, ging es viele Jahrhunderte lang für die Römer schon von Wien weg. Jetzt geht es für alle Radbegeisterte auf durchgängigem Radweg durch 12 Regionen in den Süden bis nach Villach“, erklärt Christian Kresse, Initiator des Meridiem Trail. Startpunkt ist die Wiener Urania, das frühere „Virunum“. Von dort führt die Strecke bis nach Villach, zur römischen Siedlung Santicum.

Von Wien bis Villach

Der Trail verläuft von Wien bis Villach über rund 4.400 Höhenmeter beziehungsweise 4.100 Höhenmeter in der Gegenrichtung. Die Strecke führt ausschließlich über bestehende Radwege und Radrouten. Insgesamt zieht sich der Fernradweg durch fünf Bundesländer und zwölf Regionen, darunter auch Bruck an der Leitha, Eisenstadt, Köszeg (Ungarn), Güssing, Feldbach, Graz, Eibiswald, Klopeiner See und Klagenfurt. Des Weiteren verläuft die Strecke durch die ungarischen Städte Sopron und Köszeg, über den Radlpass in das slowenische Dorf Radlje an die Drau und von dort bis nach Lavamünd in Kärnten. Entlang der Route liegen außerdem 15 Bahnhöfe

Digitaler Reiseführer

Mit einem digitalen Reiseführer und eigenem GPS-System erhalten Radfahrende zudem alle 600 Meter aktuelle Tipps zu Unterkünften. Auch regionale Restaurants, Ausflugsziele sowie Mobilitätsangebote sind in der App „RidewithGPS“ zu finden.