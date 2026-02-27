Skip to content
Ein Mann wurde am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Landskron verletzt.
Landskron
27/02/2026
Ein Mann verletzt

Zeugen nach Unfall in Landskron gesucht

In Landskron kam es am Donnerstagabend an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei bittet nun allfällige Zeugen sich zu melden.

Gegen 18.30 Uhr kam es auf Höhe der Kreuzung Triester Straße / Millstätter Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zwei Fahrzeuge sind miteinander kollidiert. In der Folge wollte einer der beteiligten Lenker sein Auto am Fahrbahnrand abstellen.

Zeugen gesucht

„Der Zweite dürfte sich vor das wegfahrende Fahrzeug gestellt haben und wurde dabei verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Villach. Er wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert. Um den genauen Unfallhergang zu klären, ersucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, sich zu unter der Telefonnummer 059133-264444 zu melden.

