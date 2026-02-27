Neue Karawankentunnel-Röhre steht kurz vor Eröffnung

Am 18. März ist es so weit: die neue Karawankentunnel-Röhre, welche Kärnten und Slowenien verbindet, wird offiziell für den Verkehr freigegeben.

Im Herbst 2018 wurde mit dem Bau des mehr als vier Kilometer langen Tunnelabschnittes auf österreichischer Seite begonnen. Siebeneinhalb Jahre später steht nun die Eröffnung kurz bevor. Das bestätigt ASFINAG-Pressesprecher Walter Močnik auf Nachfrage von 5 Minuten: „Am 18. März 2026 ist es so weit, da findet die offizielle Eröffnung statt.“

Brandversuche im Tunnel

Längst sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Seit einigen Wochen finden Tests aller Einrichtungen statt. „Das reicht von der gesamten Sensorik über die Tunnellüftung bis hin zu den Verkehrsprogrammen und Sicherheitseinrichtungen“, so Močnik. „In Summe sind das mehrere hundert Testläufe, die da stattfinden.“ So müssen Brandmeldekabel zum Beispiel erkennen können, wenn es brennt. Dafür gab es sogar Brandversuche in der neuen Tunnelröhre. „Das ist üblich“, versichert der Pressesprecher. Geprüft wird auch das System AKUT. Hierbei handelt es sich um ein akustisches Tunnelmonitoring. Močnik: „Es muss untypische Geräusche erkennen können, wie Schreie oder lautes Türknallen.“

Nächste Sanierung folgt

Direkt nach der Eröffnungsfeier erfolgt der Umbau für die neue Verkehrsführung. Immerhin wird auch die alte Tunnelröhre generalsaniert. Eine Bietergemeinschaft aus Östu-Stettin, VOGL.PLUS und HABAU erhielt den Zuschlag für das Millionen-Projekt, bei dem unter anderem Beton-Innenschale, Fahrbahn, Tunnelbeschichtung, Zwischendecke, Löschwasserleitungen und das gesamte Nordportal erneuert werden. Bis zum Frühjahr 2029 soll diese Modernisierung abgeschlossen sein. Bis dahin wird die neu errichtete Tunnelröhre im Gegenverkehr betrieben.