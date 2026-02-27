Kärntens beste Lehrlinge wurden in Velden ausgezeichnet

Im Casineum Velden stand der berufliche Nachwuchs im Mittelpunkt: Erstmals luden das Land Kärnten und die Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam zur Lehrlingsgala. 42 nominierte Lehrlinge aus sechs Sparten wurden vor rund 300 Gästen für ihre Leistungen gewürdigt. Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig betonte in ihrer Ansprache: „Es ist unglaublich toll zu sehen, mit wie viel Begeisterung, Einsatz und Können ihr euren Weg geht. Ihr habt euch diese Auszeichnung wirklich verdient und könnt stolz auf sie sein. Die beste Grundlage für eine erfolgreiche Karriere ist die Freude an dem, was man tut. Ich gratuliere euch von Herzen. Bleibt neugierig, bleibt mutig und vertraut weiter auf eure Fähigkeiten – Kärnten braucht euch und eure Talente.“

„Wirtschaft braucht junge Menschen“

Auch LHStv. Martin Gruber hob die Bedeutung der dualen Ausbildung hervor: „Unsere Wirtschaft braucht junge Menschen, die anpacken, Verantwortung übernehmen und ihr Handwerk mit Herz ausüben. Diese Auszeichnung zeigt, welches Können und welchen Einsatz die nächste Generation mitbringt. Sie stärken nicht nur den Standort, sondern halten dadurch Betriebe am Laufen und bringen Innovation in die Regionen. Lehrlinge sind eine sehr wichtige Ressource für die heimische Wirtschaft. Je besser sie ausgebildet sind, desto wettbewerbsfähiger sind unsere Unternehmen. Wer die Lehre stärkt, stärkt die Zukunft.“

Lehrling des Jahres steht fest

Zum „Lehrling des Jahres 2025“ wurde Noah-Samuel Trettenbrein von der BM-Haus GmbH gekürt. Als „Mentorin des Jahres 2025“ zeichnete die Jury Stefanie Bauer von der Die Optimaler GmbH aus. WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich abschließend die Rolle der Lehre als praxisnahen Bildungsweg mit besten Zukunftschancen und verwies auf die kontinuierlichen Investitionen der Betriebe in Qualität und moderne Berufsbilder.