Brennende Hecke sorgte für Feuerwehreinsatz in Kärnten

Starke Rauchentwicklung: Die Feuerwehren Föderlach und Wernberg konnten am 27. Februar einen Heckenbrand samt angrenzendem Gartenhäuschen schnell unter Kontrolle bringen und größere Schäden verhindern.

Am Freitag wurden die Feuerwehren Föderlach und Wernberg zu einem Brand einer Hecke alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits stark ausgebreitet, zudem war ein benachbartes Gartenhäuschen in Brand geraten.

Ausbreitung verhindert

Durch das schnelle Vorgehen der beiden Feuerwehren unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten wurde „Brand aus“ gemeldet. Eine Streife der Polizeiinspektion Velden unterstützte die Feuerwehren vor Ort.