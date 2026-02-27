Aufnahme bestanden: Villacher zieht es an die University of Cambridge

Sensationeller Erfolg für das Kärntner Bildungswesen: Ab Herbst 2026 wird Maximilian Schindler, ehemaliger Schüler des Peraugymnasiums Villach, am renommierten Churchill College der University of Cambridge Natural Sciences studieren. „Wir platzen vor Stolz! Unser ehemaliger Schüler Maximilian Schindler, der erst letztes Jahr bei uns maturiert hat, hat das Unmögliche wahr gemacht“, heißt es in den sozialen Medien der Schule.

Seit 2015 kein Österreicher mehr

Seine Aufnahme ist historisch: Seit 2015 hatte kein Österreicher mehr diesen Studiengang in Cambridge geschafft. Von unzähligen Bewerbern weltweit wurden heuer nur etwa 25 Studierende für diesen Kurs zugelassen. Der Erfolg ist das Ergebnis eines intensiven Jahres der Vorbereitung, das ein beeindruckendes Personal Statement, einen Letter of Recommendation, den anspruchsvollen ESAT-Test und ein persönliches Interview umfasste. Nun herrscht für den jungen Kärntner Klarheit, dass er das Studium beginnen darf – die größten Herausforderungen stehen ihm aber noch bevor.