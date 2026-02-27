Skip to content
©Fotomontage Canva / Pixabay / Screenshot Facebook
Das Bild zeigt die University of Cambridge auf 5min.at.
Maximilian Schindler hat die Aufnahme bestanden, wie seine alte Schule bestätigte.
Villach/Cambridge
27/02/2026
Unglaublich

Aufnahme bestanden: Villacher zieht es an die University of Cambridge

Nur 25 Studierende weltweit schaffen es heuer in den begehrten Natural Sciences-Studiengang am Churchill College – darunter erstmals seit 2015 ein Österreicher.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)

Sensationeller Erfolg für das Kärntner Bildungswesen: Ab Herbst 2026 wird Maximilian Schindler, ehemaliger Schüler des Peraugymnasiums Villach, am renommierten Churchill College der University of Cambridge Natural Sciences studieren. „Wir platzen vor Stolz! Unser ehemaliger Schüler Maximilian Schindler, der erst letztes Jahr bei uns maturiert hat, hat das Unmögliche wahr gemacht“, heißt es in den sozialen Medien der Schule.

Seit 2015 kein Österreicher mehr

Seine Aufnahme ist historisch: Seit 2015 hatte kein Österreicher mehr diesen Studiengang in Cambridge geschafft. Von unzähligen Bewerbern weltweit wurden heuer nur etwa 25 Studierende für diesen Kurs zugelassen. Der Erfolg ist das Ergebnis eines intensiven Jahres der Vorbereitung, das ein beeindruckendes Personal Statement, einen Letter of Recommendation, den anspruchsvollen ESAT-Test und ein persönliches Interview umfasste. Nun herrscht für den jungen Kärntner Klarheit, dass er das Studium beginnen darf – die größten Herausforderungen stehen ihm aber noch bevor.

