Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Mann, der sich die Hände vors Gesicht schlägt und Geldscheine im Hintergrund.
Ein Mann aus Villach verlor tausende Euro an Betrüger.
Villach
27/02/2026
Telefonbetrug

Krypto-Traum wird zum Albtraum: Villacher verliert tausende Euro

Am Telefon lockten 100.000 Dollar, am Ende blieb ein leeres Konto: Ein Villacher fiel auf eine miese Krypto-Masche herein. Er zahlte tausende Euro für ein Depot, das es wohl nie gab.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Am 27. Februar 2026 erstattete ein Mann aus Villach Anzeige bei der Polizei, nachdem er Opfer eines fiesen Betrugs geworden war. Alles begann mit einem Anruf, der das große Geld versprach, doch am Ende blieb nur ein herber finanzieller Verlust.

So schnappte die Falle zu

„Eine bislang unbekannte Frau mit deutscher Telefonnummer kontaktierte ihn und teilte ihm mit, dass auf seinen Namen ein Krypto-Depot eingerichtet sei, auf dem sich mehr als 100.000 US-Dollar befänden“ teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Doch dann kam der Haken denn um an dieses Geld zu gelangen, wurde der Mann dazu verleitet, mehrere Überweisungen in einer Gesamthöhe von mehreren tausend Euro zu tätigen.

