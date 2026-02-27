„Adler“ wurden in Graz die Flügel gestutzt

Der EC iDM Wärmepumpen VSV ist fix in den Pre-Playoffs, liegt aktuell auf dem achten Rang in der Tabelle und hätte damit Heimrecht. Dieser Platz muss aber noch verteidigt werden. Für die Grazer geht es derzeit noch um den Sieg im Grunddurchgang.

Villach vs. Graz

Beide Mannschaften kämpfen derzeit mit Ausfällen. Die Hausherren starteten offensiv in das erste Spieldrittel und attackiert. Die „Adler“ gerieten zunehmend unter Druck. Ein Powerplay konnten die Villacher nicht nützen. Der erste Abschnitt verlief torlos. Das Mitteldrittel begann mit einer Strafe für den VSV, doch auch die Grazer kommen derzeit nicht zum Abschluss. Dann in der 32. Spielminute gelingt den Hausherren das erste Tor. der Torschütze: Chris Collins. Vor der Pause kassieren beide Mannschaften Strafen.

99ers dominieren

Das Schlussdrittel beginnt mit einem Überzahlspiel für die Steirer. VSV-Goalie Swette kann einen starken Schuss abwehren, doch dann fällt das 2:0 für die Hausherren. Wieder war es Chris Collins. Der Ex-Villacher Crack traf im Doppelpack. Es folgen wieder Strafen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss verlässt Villachs Torhüter den Kasten. Ein Hattrick von Collins wurde durch Nikita Sherbak knapp verhinderte. An dem Ergebnis war letztendlich für die „Adler“ nichts mehr zu machen. Der Sieg geht an die Grazer.