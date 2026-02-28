Knallgeräusche in Ledenitzen: Gemeinde gibt Entwarnung

Zwischen dem 11. und 12. März 2026 führt das Österreichische Bundesheer eine militärische Übung im Raum Ledenitzen durch. Es kann dabei zu wahrnehmbaren Knallgeräuschen kommen.

In Ledenitzen im Bezirk Villach-Land findet am 11. und 12. März 2026 eine Übung des Österreichischen Bundesheers statt. In einem alten Haus in der Ferlacher Straße wird der Kampf im urbanen Umfeld trainiert. Etwa 25 Soldaten des Jägerbataillons 26 nehmen daran teil. „Im Rahmen des Ausbildungsbetriebes kommen Knallmunition und Knallkörper zum Einsatz. Es kann daher zu deutlich wahrnehmbaren Knallgeräuschen kommen“, heißt es vonseiten der Marktgemeinde Finkenstein. Für die Bevölkerung besteht aber keine Gefahr.