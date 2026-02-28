Skip to content
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine brennende Mülltonne.
Am Freitag ging in Villach eine Mülltonne in Flammen auf.
Villach - St. Martin
28/02/2026
Einsatz

Mülltonne brannte lichterloh: Feuerwehr rückte aus

Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin wurden am Freitag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Eine Mülltonne stand in Vollbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

In den frühen Morgenstunden wurden die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin zum Einsatz alarmiert. „Grund war ein Mülltonnenbrand“, wie Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache Villach, gegenüber 5 Minuten bestätigt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Florianis rückten kurz darauf wieder ab.

