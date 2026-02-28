Mülltonne brannte lichterloh: Feuerwehr rückte aus

Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin wurden am Freitag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Eine Mülltonne stand in Vollbrand.

In den frühen Morgenstunden wurden die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr St. Martin zum Einsatz alarmiert. „Grund war ein Mülltonnenbrand“, wie Alexander Scharf, Sprecher der Hauptfeuerwache Villach, gegenüber 5 Minuten bestätigt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Florianis rückten kurz darauf wieder ab.