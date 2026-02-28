Brutale Attacke in Villach: 19-Jähriger prügelt Mann krankenhausreif

Heftige Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Villach ab. Ein 19-Jähriger soll einen 30-Jährigen krankenhausreif geprügelt haben. Der Mann erlitt schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen.

Nicht nur in Klagenfurt endete die Nacht mit einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auch in Villach eskalierte ein Streit vor einem Lokal. Dabei soll ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen auf einen 30-Jährigen aus dem Bezirk Villach eingeschlagen haben. Zunächst gegen dessen Kopf. Als der Mann dann wehrlos am Boden lag, soll er weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Festnahme in Villach

„Das Opfer erlitt dadurch schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen und wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Hauptplatz. „Der Tatverdächtige konnte anhand von Bildern aus der Videoüberwachung ausgemittelt und noch vor Ort festgenommen werden.“ Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.