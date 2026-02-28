Showdown in Villach: VSV empfängt den HC Pustertal

Der EC iDM Wärmepumpen VSV trifft am Sonntag in der Villacher Stadthalle auf den HC Falkensteiner Pustertal. Die Südtiroler halten aktuell Rang sechs in der win2day ICE Hockey League. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs und gleichzeitig letzten Heimspiel vor den Pre-Playoffs verfolgen die VSV-Adler das Ziel, sich das Heimrecht und ein mögliches Pick-Recht für die bevorstehende Best-of-3-Serie zu sichern. Die Blau-Weißen gehen mit Rückenwind in das entscheidende Spiel der Saison. Nach 47 Partien stehen die Adler auf Tabellenplatz acht mit 21 Siegen, 26 Niederlagen, einem Torverhältnis von 148:155 (-7) und 63 Punkten. Auf die siebtplatzierten Vienna Capitals beträgt der Rückstand mittlerweile drei Punkte.

Adler wollen Heim- und Pick-Recht

Da Villach das direkte Duell für sich entschieden hat, könnte ein Sieg nach regulärer Spielzeit bei gleichzeitiger Niederlage der Wiener den achten Platz auf Rang sieben heben und das Heim- sowie Pick-Recht für die Pre-Playoffs sichern. Hinten lauert Linz auf Platz neun mit 62 Punkten und kann den Villachern theoretisch das Heimrecht noch streitig machen. Auch hier gilt: Bei einem Sieg der Linzer braucht der VSV selbst einen Sieg oder zumindest einen Erfolg nach Verlängerung, um das Heimrecht zu behalten.

VSV will zurückzuschlagen

Am Sonntag trifft der VSV eben auf den HC Falkensteiner Pustertal, der aktuell auf Tabellenplatz sechs rangiert. Die Italiener kämpfen noch mit Laibach um den fünften Platz. Die bisherigen Saisonduelle sprechen klar für die Gäste: Pustertal gewann alle drei Begegnungen, wobei Villach nur vier Tore erzielen konnte, aber zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Insgesamt liegt das Head-to-Head in den letzten 10 direkten Duellen mit 6:4 zugunsten der Italiener. Für den VSV heißt es also, am Sonntag seine zuletzt solide Form zu bestätigen und endlich gegen Pustertal zurückzuschlagen.