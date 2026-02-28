62 Jahre im Einsatz: Ehrenbrandinspektor feiert 80er

Während andere längst im Ruhestand sind, blickt Ehrenbrandinspektor Friedrich Schneider auf über sechs Jahrzehnte bei der Feuerwehr zurück. Velden gratuliert einem echten Kärntner Urgestein.

Die Marktgemeinde Velden am Wörthersee und die Freiwillige Feuerwehr St. Egyden gratulieren ihrem Kameraden Ehrenbrandinspektor Friedrich Schneider herzlich zu seinem 80. Geburtstag, den er am 21. Februar 2026 feierte.

Ein Leben im Zeichen des Blaulichts

EBI Friedrich „Friedi“ Schneider wurde am 21. Feber 1946 geboren und trat bereits mit 18 Jahren, am 1. Jänner 1964, in die Freiwillige Feuerwehr St. Egyden ein. Seither steht er seit unglaublichen 62 Jahren ununterbrochen im Dienste der Feuerwehr – ein außergewöhnliches Beispiel für Pflichtbewusstsein, Kameradschaft und gelebten Gemeinsinn.

Verantwortung und jahrzehntelanges Engagement

Im Laufe seiner beeindruckenden Feuerwehrlaufbahn war Friedi Schneider in zahlreichen verantwortungsvollen Tätigkeiten aktiv, darunter auch als Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter von 1991 bis 2003. Mit seinem vielseitigen Einsatz prägte er über Jahrzehnte die Entwicklung und Professionalität der Feuerwehr St. Egyden maßgeblich mit. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde EBI Schneider vielfach geehrt, unter anderem mit den Ehrenzeichen für 25, 40, 50 und 60 Jahre Tätigkeit, der Hochwassermedaille (21. Juni 1966) und dem Maschinistenabzeichen in Eisen, Silber und Gold. Diese Auszeichnungen spiegeln seine außergewöhnliche Treue, seinen Einsatz und seine Leistungen wider.

Großes Dankeschön der Gemeinde

Bürgermeister Ferdinand Vouk, die Marktgemeinde Velden am Wörther See und FF-Kommandant OBI Thomas Ojster, sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Egyden bedanken sich herzlich bei EBI Friedrich Schneider für sein jahrzehntelanges Wirken zum Wohle der Bevölkerung. Mit seinem Einsatz, seiner Erfahrung und seiner kameradschaftlichen Art ist Friedi Schneider ein Vorbild für Generationen von Feuerwehrmitgliedern, heißt es abschließend.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert