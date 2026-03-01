Wiener Opernball einmal anders: Theatersatire kommt nach Villach

Schonungslose Einblicke: Die Theatershow des Rabenhof Theaters Wien rund um den Opernball ist am kommenden Mittwoch, dem 4. März 2026, auch im Congress Center Villach zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Opernball ohne Glamourfilter ist demnächst im Congress Center Villach zu sehen.

Die österreichische Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel besuchte den Wiener Opernball. Ihre dortigen Erlebnisse mit den Reichen und Mächtigen fasst sie in einen Text, der Normalsterblichen endlich die ungeschönte, ganze Wahrheit über den sogenannten Höhepunkt der Ballsaison eröffnet.

©Pertramer / Rabenhof Theaters Wien Die Theatershow gastiert am 4. März im Congress Center Villach.

Opernball im Congress Center Villach

Die Theatershow des Rabenhof Theaters Wien kommt nun auch nach Villach. Am kommenden Mittwoch, dem 4. März 2026, werden Walzer, Wein und Wohlstandsbauch auch im Congress Center Villach zu sehen sein. Inszeniert wird sie von Regiestar Christina Tschariski. Karten sind bereits bei oeticket erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.