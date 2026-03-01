Skip to content
Der Opernball ohne Glamourfilter ist demnächst im Congress Center Villach zu sehen.
Villach
01/03/2026
Wiener Opernball einmal anders: Theatersatire kommt nach Villach

Schonungslose Einblicke: Die Theatershow des Rabenhof Theaters Wien rund um den Opernball ist am kommenden Mittwoch, dem 4. März 2026, auch im Congress Center Villach zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Die österreichische Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel besuchte den Wiener Opernball. Ihre dortigen Erlebnisse mit den Reichen und Mächtigen fasst sie in einen Text, der Normalsterblichen endlich die ungeschönte, ganze Wahrheit über den sogenannten Höhepunkt der Ballsaison eröffnet.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Darsteller des Opernball Theaters.
©Pertramer / Rabenhof Theaters Wien
Die Theatershow gastiert am 4. März im Congress Center Villach.

Opernball im Congress Center Villach

Die Theatershow des Rabenhof Theaters Wien kommt nun auch nach Villach. Am kommenden Mittwoch, dem 4. März 2026, werden Walzer, Wein und Wohlstandsbauch auch im Congress Center Villach zu sehen sein. Inszeniert wird sie von Regiestar Christina Tschariski. Karten sind bereits bei oeticket erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.

